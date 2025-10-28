Undici furgoni di una società socio-assistenziale in fiamme nel deposito all’aperto

Lecceprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TAVIANO – Ben undici furgoni in fiamme. E tutti appartenenti a un’unica società. Davvero particolare l’episodio che si è verificato Taviano nella serata di ieri, intorno alle 21,30, in un’area di deposito allaperto di via Don Luigi Sturzo, nei pressi del campo sportivo “San Giuseppe”. Sebbene. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Undici Furgoni Societ224 Socio