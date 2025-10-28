Uncem congresso regionale a Paestum | comuni e comunità insieme per rilanciare la montagna

A Paestum si terrà il Congresso Regionale Uncem Campania dal titolo “Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza”, sabato 8 novembre alle ore 9,30 all’hotel Ariston. “Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Comuni e Comunità Montane, per rilanciare nuove strategie di sviluppo sostenibile nei nostri territori”, afferma il presidente regionale Uncem della Campania Vincenzo Luciano. “La presenza di ogni comune e comunità è una testimonianza tangibile di un lavoro comune svolto per il futuro di nuove politiche per le nostre aree interne e montane in vista del congresso nazionale del 12 e 13 dicembre”, prosegue Luciano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Sabato 8 novembre alle ore 9,30 si terrà il XIX congresso regionale dell’UNCEM CAMPANIA: “Comuni e Comunità insieme-la montagna è speranza”. “Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Comuni e Comunità Montane, per rilanciare nuove str - facebook.com Vai su Facebook

A Paestum il XIX Congresso Regionale $UNCEM CAMPANIA Comuni e Comunità insieme: la $montagna è speranza - X Vai su X

A Paestum il XIX Congresso Regionale UNCEM CAMPANIA Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza - Eventi: Sabato 8 novembre alle ore 9,30 si terrà il XIX congresso regionale dell’UNCEM CAMPANIA: “Comuni e Comunità insieme- Secondo cilentonotizie.it

Premio Uncem per tesi laurea sulla montagna - Uncem nell'ambito del progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove un premio per le migliori tesi di laurea sui temi ... Lo riporta ansa.it

Regionali, Uncem '10 proposte per montagna e aree interne' - Il 'decalogo' per il futuro delle aree interne proposto da Uncem Marche ai candidati presidenti di Regione e consiglieri parte dalla premessa dell'istituzione di un assessore alla Montagna e alle ... Secondo ansa.it