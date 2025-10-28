Un' anziana e la figlia mangiano funghi velenosi | la madre muore per intossicazione

OSTUNI – Un'intossicazione causata dai funghi si è rivelata fatale. Una 80enne di Ostuni è morta nei giorni scorsi all'interno della propria abitazione. Da quanto emerso finora, l'anziana e la figlia avrebbero mangiato i funghi, cucinati in casa, nella giornata del 21 ottobre. Un paio di giorni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it