Unanimità Ue il muro di Meloni e Orbán che paralizza l’Europa

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni e Orbán difendono il veto nell’Ue, ma l’unanimità blocca le decisioni europee. Il dibattito sulla riforma divide: efficacia contro consenso e rischio disgregazione. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

unanimit224 ue il muro di meloni e orb225n che paralizza l8217europa

© Lidentita.it - Unanimità Ue, il muro di Meloni e Orbán che paralizza l’Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'Ue divisa sui droni. I dubbi di Meloni: tutelare il fianco Sud - Difesa comune, Ucraina e Medio Oriente sono i principali dossier sul tavolo del Consiglio europeo informale di Copenaghen che si tiene nella suggestiva cornice dello storico Palazzo di Christiansborg, ... Lo riporta ilgiornale.it

L'Ue mette in conto l’escalation con la Russia. Ma il "muro anti-droni" non è pronto - 2035, i “paesi membri dell’Ue spenderanno una media del 3 per cento sulla difesa, ora la media è del 2 per cento. Lo riporta huffingtonpost.it

L'Ue discute sul “muro anti droni” e resta senza strategia comune - “Quando guardo all’Europa oggi penso che siamo nella situazione più difficile e pericolosa dalla fine della Seconda guerra mondiale, non più dalla Guerra fredda”, ha detto la premier danese, Mette ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Unanimit224 Ue Muro Meloni