Un' altra aggressione alle autolinee | minorenne picchiato Contro di lui anche lo spray urticante

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indaga la polizia su un'aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, alla stazione delle autolinee di Latina. Vittima un 17enne di origine indiana, che ha raccontato agli agenti di essere stato accerchiato da un gruppo di giovani che, con una scusa, hanno iniziato a colpirlo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

