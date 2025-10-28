Unaep | Avvocati amministrativisti vigilino sull’uso dell’IA

Trieste  – “ L’avvocato amministrativista non è più solo un difensore “a valle” davanti al giudice amministrativo, ma un consulente a monte, capace di rafforzare la partecipazione, di prevenire il contenzioso e di garantire che i principi di legalità e trasparenza continuino a essere il cuore della funzione amministrativa. È questa la vera sfida di una professione che vuole rimanere al passo con i tempi: unire la tradizione giuridica con le competenze digitali e le sensibilità nuove imposte dalla tecnologia e dalla società contemporanea ”, è quanto afferma  l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep) intervenendo al congresso dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (Unaa) a Trieste. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

