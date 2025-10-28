Una super Lucchese trionfa nel turno infrasettimanale | è 3-0 contro la Sestese

Lucca, 28 ottobre 2025 – Dopo il pareggio arrivato nel recupero contro il San Giuliano, che ha avuto il sapore della beffa, la Lucchese ritorna al Porta Elisa per affrontare nell’anticipo della nona giornata la Sestese. I rossoneri si aggiudicano una vittoria molto importante, visto che dopo questo turno infrasettimanale domenica prossima riposeranno. Gli uomini di Pirozzi partono subito bene e al 5’ passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Caggianese, su cross dalla destra di destra di Venanzi, che trova il numero undici sul secondo palo. La Sestese, si fa vedere al 21’ con una bella percussione di Berti, che Picchi riesce a contenere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

