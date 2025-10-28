Una stagione di grandi nomi storie potenti e teatro di qualità con sette spettacoli a Conversano

28 ott 2025

Il Comune di Conversano, in collaborazione con Puglia Culture, presenta la nuova stagione teatrale 2025-2026 che porterà sul palco alcuni dei protagonisti più amati del panorama teatrale e musicale italiano. Sette spettacoli che spaziano tra generi, linguaggi e sensibilità diverse, in un viaggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

