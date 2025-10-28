Una scuola di Roma si rifiuta di far entrare la psicologa di uno studente autistico da due mesi La diffida del padre e la lettera a Valditara
Nella scuola superiore Einstein-Bachelet di Roma, da quasi due mesi, alla psicologa che segue un ragazzo autistico di 15 anni viene negato l’ingresso. Dopo settimane di richieste rimaste senza esito, il padre dell’adolescente ha inviato una diffida formale alla preside e alle autorità competenti, denunciando una violazione del diritto all’inclusione e una discriminazione indiretta ai sensi della Legge 672006. «Un vero e proprio calvario », così la famiglia definisce il rapporto con l’istituto del figlio. «La scuola è iniziata a metà settembre, siamo a fine ottobre e ancora siamo costretti, quasi quotidianamente, a scrivere, telefonare, inviare documenti, moduli e assicurazioni per ottenere un’autorizzazione che la legge già garantisce», denuncia il padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Open.online
