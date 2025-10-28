Una rosa per Norma Cossetto | conclusa la VII edizione della manifestazione che ha convolto 11 comuni della provincia

Si è conclusa la settima edizione della manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, che in provincia di Chieti ha visto organizzate numerose iniziative in undici comuni per onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domenica 19 ottobre 2025 ( all' interno della Fiera di San Luca ), nel sottoportico di Norma abbigliamento Correggio , seconda giornata con il salotto dell' Attaccabottone, laboratorio gratuito del cucito a mano con " La mia spilla rosa " dedicato all' OTTOBRE R - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli Piceno, 'Una rosa per Norma'. All'Annunziata la commemorazione per ricordare la studentessa istriana Cossetto https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,41C49D86-A68 - X Vai su X

Norma Cossetto, una studentessa universitaria, fu violentata, infoibata e uccisa dai partigiani titini la notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. - Si è conclusa la Settima Edizione della manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato ... Segnala abruzzolive.it

Cerimonia per Norma Cossetto - Si è svolta ieri, al monumento dei caduti in piazza Douhet a Porto Potenza, la settima commemorazione di Norma ... Secondo msn.com

MANDURIA - La sezione di Manduria dell'A.N.S.I. ha ricordato ieri Norma Cossetto, una giovane studentessa infoibata dai partigiani jugoslavi - Deposta una rosa ai piedi del quadro che ricorda il sacrificio di Norma Cossetto e una rosa alla memoria di Elisa Springer Su iniziativa della sezione di Manduria dell’Associazione Nazionale Sottuffic ... Segnala manduriaoggi.it