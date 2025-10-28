Cesare Cremonini si è raccontato nella nuova puntata di “ Supernova ”, il podcast di Alessandro Cattelan. Tra i tanti temi toccati quello del gossip e dell’odio che corre sui social: “L’hater è il tuo più grande fan. Non c’è amore più grande dell’odio, basta solo saperlo trasformare”. Il discorso poi si è spostato sulla sua ex Martina Maggiore, con la quale ha avuto una relazione iniziata nel 2018 e terminata nel 2022. A marzo 2025 è uscito il libro “ Ma che stupida ragazza”, scritto proprio dalla Maggiore, che svela i presunti tradimenti dell’artista: “ Le favole, si sa, nascondono volti oscuri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una ragazza ha scritto un libro, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza grande”: lo rivela Cesare Cremonini