Una preghiera interreligiosa per la pace chiude il Festival dello Spirito

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Il Festival dello Spirito termina con una grande preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace. L’appuntamento sarà mercoledì 29 ottobre, alle 18.00, quando la chiesa di Santa Maria della Pieve ospiterà i rappresentanti di diverse tradizioni religiose e spirituali per un comune momento di incontro finalizzato a invocare la pacifica convivenza tra i popoli. Questa iniziativa, guidata dal vescovo Andrea Migliavacca e trasmessa in diretta streaming e su digitale terrestre da Tsd Tv, chiuderà la seconda edizione del festival organizzato dall’associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una preghiera interreligiosa per la pace chiude il Festival dello Spirito

