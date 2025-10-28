Una porta segreta dietro il confessionale Grande Fratello si scopre a cosa serve | mai saputo prima

Il Grande Fratello è ormai entrato nel vivo e nella serata del 27 ottobre c’è stata una nuova eliminazione dalla casa. Matteo Azzali è stato il meno votato in assoluto dal pubblico e per questo è stato mandato via. Ma ora a far discutere è un segreto che per anni sarebbe stato nascosto al pubblico del reality show. A parlarne è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha anche taggato l’amico e collega Amedeo Venza. Una segnalazione ha fatto riferimento alla presenza di una porta segreta al Grande Fratello, che sarebbe utilizzata per fini specifici. E in queste ore si è dunque scoperto qualcosa in più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it