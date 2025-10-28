Una nuova era per i rally storici FIA
A partire dal 2026 tre campionati e sedici eventi in dodici Paesi. La rivoluzione dell’Historic Rally europeo Con la ratifica del FIA World Motor Sport Council, prende forma la più ampia riorganizzazione mai attuata nel mondo dei rally storici. A partire dal 2026, l’universo dell’FIA European Historic Rally Championship (EHRC) entra in una nuova era, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
