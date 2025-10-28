Una maxi rete in fibra lunga 900 chilometri | ecco l' infrastruttura digitale per le Olimpiadi

28 ott 2025

Tre maxi anelli per un totale di 900 chilometri. Tutti in fibra ottica. Formalmente si chiama "rete" ma è una vera e propria infrastruttura strategica quella che verrà realizzata nelle prossime settimane per le olimpiadi invernali di Milano Cortina.Sulle fibre ottiche griffate Open Fiber. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

