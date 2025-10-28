Una gang responsabile dei furti | vanno allontanati
Sui problemi legati alla microcriminalità in riviera ieri è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha incontrato molti residenti. "Dopo una stagione estiva senza problemi di rilievo come confermato anche dalla Questura – ha detto –, a fine settembre e nelle prime settimane di ottobre abbiamo registrato una serie di furti ad attività, abitazioni e automobili, nelle ore notturne e ad opera probabilmente dello stesso gruppo di malviventi. Si tratta di giovani di origine straniera ma quasi tutti residenti in zona da tempo, che sono già stati fermati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Cesenatico e sono stati fermati anche dalla Polizia locale di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#MEGustaNetflix - Ecco le principali uscite di oggi, 20 Ottobre 2025, su Netflix: - Kill Bill: Volume 1 (Film): Risvegliatasi dal coma, una assassina va alla ricerca del suo ex capo e della gang responsabile dell'agguato in cui è caduta quattro anni prima. - Kill Bill: - facebook.com Vai su Facebook
"Una gang responsabile dei furti: vanno allontanati" - Sui problemi legati alla microcriminalità in riviera ieri è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha incontrato molti residenti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it