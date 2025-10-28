Una gang responsabile dei furti | vanno allontanati

Sui problemi legati alla microcriminalità in riviera ieri è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha incontrato molti residenti. "Dopo una stagione estiva senza problemi di rilievo come confermato anche dalla Questura – ha detto –, a fine settembre e nelle prime settimane di ottobre abbiamo registrato una serie di furti ad attività, abitazioni e automobili, nelle ore notturne e ad opera probabilmente dello stesso gruppo di malviventi. Si tratta di giovani di origine straniera ma quasi tutti residenti in zona da tempo, che sono già stati fermati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Cesenatico e sono stati fermati anche dalla Polizia locale di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

