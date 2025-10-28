Una filiera di eccellenza Giordini e l’oro ai massimi | Obiettivo resilienza e qualità

Giordana Giordini, Presidente designata di Confindustria Toscana Sud, al tavolo di Qn Distretti. Ad Arezzo nel cuore del distretto orafo italiano, simbolo di eccellenza manifatturiera, si discute con i protagonisti di innovazione tecnologica e vocazione all’export. Aretina, 56 anni, Giordana Giordini è titolare insieme al fratello Alessandro della Giordini srl, azienda orafa di 40 dipendenti giunta alla terza generazione, che nel 2024 ha festeggiato il 60° anno di attività. Giordini è attuale Presidente della Sezione Oreficeria Gioielleria di Confindustria Toscana Sud, Consigliere di Federorafi, della Camera di Commercio di Arezzo Siena e Censore della sede di Arezzo della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una filiera di eccellenza . Giordini e l’oro ai massimi: "Obiettivo resilienza e qualità"

