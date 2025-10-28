una fiammella che diventa fiamma la fiaccola olimpica nella mani del prof carlo mazzone

Tempo di lettura: < 1 minuto Una soddisfazione enorme per un riconoscimento che va ad aggiungersi ai tanti ottenuti professionalmente. Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley e docente beneventano inserito tra i dieci finalisti del Global Teacher Prize 2020, è stato scelto come tedoforo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Benevento. Una fiammella che diventa Fiamma. Sono davvero felice di condividere con tutti voi che sono stato selezionato come tedoforo per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

