Una farfalla un sogno e una città | Danilo continua a far volare i giovani
Tempo di lettura: 2 minuti C’è un momento, tra le luci di uno studio televisivo e l’emozione di un racconto autentico, in cui la memoria si trasforma in segno. È accaduto a Tu sì que vales, su Canale 5, quando la storia di Danilo D’Argenio e dell’associazione che porta il suo nome ha toccato milioni di spettatori. «Ogni volta che entra una farfalla sento che è lui, che ci guida dall’alto», confida con un sorriso commosso Elena Pacilio, vicepresidente dell’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio – Real Daddy. Per lei e per i volontari che portano avanti l’iniziativa, l’apparizione televisiva è stata molto più di una vetrina: un abbraccio collettivo che ha dato voce a un progetto nato dal dolore ma cresciuto nella speranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
