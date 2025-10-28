Una di queste due conduttrici non è reale | ed ha presentato un programma tv Sai riconoscerla?

Cityrumors.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto canale televisivo britannico ha fatto condurre una parte di una trasmissione, ad una presentatrice generata dall’Intelligenza Artificiale. Sai riconoscerla? Un esperimento realizzato da una delle principali tv del Regno Unito e che ha creato un precedente unico. per certi versi preoccupante. All’interno di uno speciale dedicato all’innovazione e ai nuovi metodi di informazione, è stata affidata la conduzione di una determinata trasmissione ad una conduttrice non esistente: ma generata dall’Intelligenza Artificiale. L’esperimento ha creato scalpore ed ha portato a critiche e giudizi divisivi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

una di queste due conduttrici non 232 reale ed ha presentato un programma tv sai riconoscerla

© Cityrumors.it - Una di queste due conduttrici non è reale: ed ha presentato un programma tv. Sai riconoscerla?

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Due Conduttrici 232 Reale