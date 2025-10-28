Una danza nella lingua dei segni

Stasera e domani in Triennale è di scena un bel lavoro inclusivo, come si usa dire, anche se sarebbe tempo di uscire dalle caselle: “Monumentum DA”. Cristina “Kristal” Rizzo, dancemaker freelance fiorentina di studi newyokesi, già nel gruppo Kinkaleri, ha costruito con e per Diana Anselmo, performer e attivista contro i limiti della sordità, questo “racconto coreografico” su misura che, attraverso l’incontro tra il movimento e la Lis, la lingua dei segni italiana – umana, viva, corporea, capace di nuove forme comunicative – "rende la diversità un’opportunità". Nel tessuto della danza i gesti e i passi divengono "monumenti linguistici" in trasformazione, come vocaboli nuovi che danno spazio e vita alle possibilita? della Lis, nella sua dimensione poetica, civile, sociale e politica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

