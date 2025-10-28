Una cittadella della scultura L’Accademia si allarga | nuove sedi Tanti progetti per marmo e restauro

Una cittadella autonoma della scultura dotata di un robot nuovo sarà presto realizzata in un posto ancora top secret, a poca distanza dal centro. E c’è il progetto di creare una casa editrice dell’Accademia. Novità annunciate dai vertici dell’Accademia: la presidente Cinzia Monteverdi, il direttore Marco Baudinelli che hanno spiegato che la sede di Monterosso, chiusa per ripristinare il riscaldamento, sarà riaperta entro due mesi. Gli studenti, al momento spostati nel capannone della Carriona potranno tornare in sede, lasciando la Carriona a chi adesso è alla Padula, che rimarrà attiva solo per la palazzina ancora agibile, mentre verrà chiusa l’altra, dove insiste un ponteggio da 5 anni e dove un albero è caduto sul tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

