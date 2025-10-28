Una centrale nucleare fornirà energia a Google per i suoi data center Ai | nel 2029 la riapertura dell’impianto

Da una centrale nucleare arriverà nuova energia per alimentare i data center di intelligenza artificiale di Google. Lo ha annunciato lunedì 27 ottobre il colosso dell’informatica, dopo aver siglato un accordo con NextEra Energy, azienda statunitense di servizi pubblici proprietaria della centrale Duane Arnold Energy Center. L’impianto, che si trova nello stato americano dell’ Iowa, aveva chiuso i battenti nel 2020 dopo 45 anni di attività, ma in base all’intesa con Google si prevede che riaprirà nel 2029, a condizione che riceva le necessarie autorizzazioni. NextEra Energy ha fatto sapere che la centrale nucleare fornirà principalmente energia a Google, che ha accettato di acquistare elettricità generata dall’impianto per 25 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

