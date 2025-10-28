una bella mostra del sangiovannese stefano chiassai in versilia

Arezzo, 28 ottobre 2025 – “Incantamento” è la bella mostra dell’artista sangiovannese Stefano Chiassai inaugurata sabato scorso nell’incomparabile scenario del complesso museale di Sant’Agostino a Pietrasanta. Era presente al taglio del nastro anche una bella fetta della sua San Giovanni: la sindaca Valentina Vadi, l’assessore Pellegrini, due ex primi cittadini della città del Marzocco come Tarchi e Viligiardi, familiari e tantissimi amici che hanno accompagnato il percorso artistico e condiviso con Chiassai la quotidianità fatta di mille cose, nessuna delle quali mai banale. La mostra, che rimarrà aperta fino al prossimo 8 febbraio 2026 (orario di apertura: feriali 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19, con un ricco e bel catalogo) — raccoglie oltre cento opere su carta, arazzi, oggetti di design, dipinti e sculture monumentali che rendono al meglio l’idea e il percorso artistico dell’artista: un viaggio nell’immaginario, dove si mescolano passato e presente e dove affiorano i temi contemporanei a lui sempre cari — la pace, l’ecologia, l’inclusione, lo sport visto e vissuto soprattutto come occasione di riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

