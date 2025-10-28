Una battaglia dopo l' altra domina le nomination ai Gotham Awards ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

A dicembre verranno consegnati i riconoscimenti che celebrano il meglio del cinema indipendente e online sono state svelate le candidature. La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards 2025 e a dominare questa edizione è stato il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson. Un po' a sorpresa, tuttavia, Leonardo DiCaprio è stato snobbato, non essendo in corsa grazie alla sua interpretazione. I titoli in corsa come Miglior Film Una battaglia dopo l'altra ha ottenuto sei nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior interprete emergente grazie alla performance di Chase Infinity, e Miglior AttoreAttrice non protagonista per Benicio del Toro e Teyana Taylor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

