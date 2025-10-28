Una battaglia dopo l' altra domina le nomination ai Gotham Awards ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre verranno consegnati i riconoscimenti che celebrano il meglio del cinema indipendente e online sono state svelate le candidature. La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards 2025 e a dominare questa edizione è stato il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson. Un po' a sorpresa, tuttavia, Leonardo DiCaprio è stato snobbato, non essendo in corsa grazie alla sua interpretazione. I titoli in corsa come Miglior Film Una battaglia dopo l'altra ha ottenuto sei nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior interprete emergente grazie alla performance di Chase Infinity, e Miglior AttoreAttrice non protagonista per Benicio del Toro e Teyana Taylor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

una battaglia dopo l altra domina le nomination ai gotham awards ma leonardo dicaprio viene snobbato

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

Contenuti che potrebbero interessarti

battaglia dopo altra dominaUna battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato - A dicembre verranno consegnati i riconoscimenti che celebrano il meglio del cinema indipendente e online sono state svelate le candidature. Da movieplayer.it

battaglia dopo altra dominaUna battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson potrebbe essere nominato come Miglior Commedia ai prossimi Golden Globe - Una battaglia dopo l’altra, nuovo film di Paul Thomas Anderson ispirato al romanzo Vineland di Thomas Pynchon, è quello che ha avuto più successo commerciale della carriera del regista e potrebbe anch ... Scrive drcommodore.it

Una battaglia dopo l’altra, DiCaprio terrorista nell’arrembante e leziosa rivoluzione farsa di P.T.Anderson - Leonardo DiCaprio protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson: una rutilante macchina da guerra tra rivoluzionari e potere ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Dopo Altra Domina