Tour virtuali, guide multilingue, e accessibilità a trecentosessanta gradi. Questa l’ultima frontiera della digitalizzazione che ha abbracciato il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza. Nella giornata di ieri è stata infatti presentata l’app ‘ Mic Faenza ’, sviluppata da Mango Mobile che "permette di accedere a tour audio-guidati e testi che raccontano con un tono colloquiale la collezione del museo. I percorsi di visita, in lingua italiana e inglese, sono stati ideati per target diversi: adulti e bambini, con grande attenzione all’accessibilità", fanno sapere dal Mic. "Nella stessa app è possibile trovare approfondimenti sulle opere esposte, video con contenuti speciali e il calendario degli eventi per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Museo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una App gratuita e un videogioco. Il Museo delle ceramiche diventa 4.0