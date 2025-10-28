Un vicolo cieco esordio vincente Premiato il romanzo della Barresi
Ci sono titoli che arrivano prima ancora delle storie. "Un vicolo cieco" suona come una sosta, un respiro trattenuto. È il primo romanzo di Lodovica Barresi, riminese, 34 anni, laureata in lingue e traduzione. Dopo alcuni anni nel Regno Unito, tra Cambridge ed Exeter, oggi lavora nel turismo. Con questo libro ha vinto la sezione Giovani del Premio Neri Pozza di Vicenza, che ne pubblicherà l’opera nel 2026. Dentro ci sono una madre che scompare, una figlia che torna, e una casa nell’ Essex che nasconde più domande che risposte. È la sua prima volta davanti a un premio importante come il Neri Pozza: come ci è arrivata? "Ho sempre amato scrivere, sono una lettrice accanita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
