Un viaggio nel mondo di Ercole e Acheloo
Dopo la prima assoluta del divertimento drammatico di Agostino Steffani ‘La Lotta d’Ercole con Acheloo’ raffinato esempio di melodramma barocco, andato in scena sabato all’ex teatro Verdi, che ha visto protagonisti giovani studenti provenienti da istituzioni italiane ed europee guidati dal maestro Antonio Greco, con la regia e drammaturgia di Danilo Rubeca e la visual project director Sara Caliumi, il mondo mitologico di Ercole e Acheloo verrà riproposto da domani al 6 novembre sempre all’ex teatro Verdi sotto forma di installazione sonora interattiva, da Tempo Reale, il centro di ricerca, produzione e formazione in musica elettronica e nuove tecnologie musicali fondato da Luciano Berio a Firenze nel 1987. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
