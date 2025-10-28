Un viaggio emozionante tra palco creatività e scoperta | al via il ' Teatr’Ok'
Un percorso formativo dedicato ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del teatro, della danza e del canto. “Teatr’Ok” è il laboratorio promosso dal Teatro delle Forchette con il contributo del Comune di Forlì, pensato per ragazze e ragazzi dai 6 ai 18 anni che vogliono mettersi in gioco e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
