Un uomo di 45 anni trovato senza vita a Ventimiglia indagini in corso
Aveva una profonda ferita alla gola e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
