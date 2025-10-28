Nella nuova puntata di Sprint Zone ospitiamo Francesco Pernici, il giovane talento del mezzofondo italiano che sta riscrivendo la storia degli 800 metri. A soli 22 anni, il bresciano ha vissuto una stagione straordinaria: ha migliorato più volte il proprio primato personale fino a raggiungere la semifinale ai Mondiali di Tokyo, dove ha sfiorato la finale e si è fermato a soli 14 centesimi dal record italiano di Marcello Fiasconaro. Un atleta che corre con coraggio e personalità, sempre pronto a prendere il comando in una delle gare più tattiche e imprevedibili dell’atletica. Determinazione, maturità e visione sono le chiavi della sua crescita: gli Europei del prossimo anno sono il prossimo obiettivo, ma nel mirino c’è anche Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un sogno lungo 800 metri: la scalata mondiale di Francesco Pernici