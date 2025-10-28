Un rilevatore di vene per il reparto di pediatria | tutto pronto per la cerimonia di consegna al Gom
Domani, mercoledì 29 ottobre, presso il reparto di pediatria del Grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna di un rilevatore di vene professionale, acquistato grazie ai fondi raccolti durante il torneo di beneficenza “Padel For. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
