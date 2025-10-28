Un punto per l’Empoli zero per gli apuani | serata dolceamara per le toscane

Turno infrasettimanale di emozioni contrastanti in Serie B. Al Castellani l’Empoli si fa raggiungere dalla Sampdoria dopo aver accarezzato il sogno dei tre punti, mentre al Manuzzi il Cesena ritrova vittoria e certezze superando la Carrarese in una gara combattuta e piena di ritmo. Empoli-Sampdoria. EMPOLI – Finisce in parità la sfida del Castellani tra Empoli e Sampdoria. Un match combattuto, deciso tutto nella ripresa dopo un primo tempo povero di emozioni. In gol Popov per i toscani e Cuni per i blucerchiati, in una partita che non ha risparmiato tensione e colpi di scena. La gara si apre con una Sampdoria aggressiva, capace di pressare alto e costringere subito l’Empoli sulla difensiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it