Un Protocollo d’Intesa per l’inclusione | Inail e Centrali Cooperative insieme per il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro

Gbt-magazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’alleanza strategica tra Inail e il mondo cooperativo per costruire percorsi di autonomia, inclusione e lavoro dedicati alle persone con disabilità da lavoro.. Unire le forze per promuovere l’autonomia, l’ inclusione sociale e il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro: è questo l’obiettivo del nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto da Inail con Confcooperative, Legacoop e AGCI, le tre principali centrali del mondo cooperativo italiano. Un accordo triennale che punta a valorizzare le competenze delle imprese cooperative e sociali, mettendole al servizio di percorsi personalizzati e progetti concreti per chi, a seguito di un infortunio sul lavoro, si trova ad affrontare nuove sfide di vita e di occupazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

