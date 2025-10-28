Un posto al sole | il rimorso di Rosa e la scoperta di Cotugno
Edoardo invita a cena Damiano, e la serata è piena di imbarazzo tra lui e Rosa. Ma culmina con un saluto freddo, distaccato. E lei si rende conto ancora di più della sciocchezza che ha fatto tradendo Pino per un ex che non la amerà mai come lei ama lui. Ma ormai ha detto anche a Pino che qualcosa si è rotto. Ornella e Raffaele tornano dalla Spagna, e ricominciano le tiritere con Renato. Che forse ora la smetterà di dipendere dall’intelligenza artificiale. Cotugno invece scopre che il maggiordomo gli ha mentito, e ne viene fuori un bel teatrino. La storia però, velatamente, lascia riflettere sul ruolo di badanti e donne di compagnia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: il rimorso di Rosa e la scoperta di Cotugno - La cena organizzata da Edoardo non va secondo i piani e finisce con un saluto freddo tra Damiano e Rosa. Lo riporta ilfoglio.it
Un Posto al Sole anticipazioni 20 ottobre 2025 - Le anticipazioni sulla puntata di Un Posto al Sole del 20 ottobre 2025 su Rai 3 rivelano che Rosa deve scegliere tra Damiano e Pino, mentre cresce la gelosia di Nunzio per Rossella e Riccardo. Riporta ciakgeneration.it
Un Posto al Sole, anticipazioni al 24 ottobre: Rosa indecisa tra Damiano e Pino - Dopo aver ceduto alla passione, Rosa è indecisa tra Damiano e Pino. Come scrive msn.com