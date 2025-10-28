Un posto al sole | il rimorso di Rosa e la scoperta di Cotugno

Edoardo invita a cena Damiano, e la serata è piena di imbarazzo tra lui e Rosa. Ma culmina con un saluto freddo, distaccato. E lei si rende conto ancora di più della sciocchezza che ha fatto tradendo Pino per un ex che non la amerà mai come lei ama lui. Ma ormai ha detto anche a Pino che qualcosa si è rotto. Ornella e Raffaele tornano dalla Spagna, e ricominciano le tiritere con Renato. Che forse ora la smetterà di dipendere dall’intelligenza artificiale. Cotugno invece scopre che il maggiordomo gli ha mentito, e ne viene fuori un bel teatrino. La storia però, velatamente, lascia riflettere sul ruolo di badanti e donne di compagnia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

