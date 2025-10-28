Un ponte tra Brindisi e la Calabria per coltivare relazioni cura e bellezza condivisa

BRINDISI - Agor-Hub arriva in Calabria portando con sé l’esperienza di Brindisi e di realtà che da anni operano nei territori per contrastare la povertà educativa e costruire comunità inclusive. Un progetto innovativo che unisce attività artistiche, fotografiche, circensi, culturali e sportive. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le migliori bollicine per le tue serate speciali… A Giovi Ca’ di Ponte, tra luci soffuse ed eleganza autentica, ogni brindisi sa di casa. Riserva il tuo tavolo: 0438 936 361 #GioviCaDiPonte #Bollicine #SerateSpeciali #AtmosferaRaffinata #EsperienzaGastr - facebook.com Vai su Facebook

Salvini, con Ponte Stretto AV e SS106 fino a Reggio Calabria - "Il ponte sarà un acceleratore di sviluppo per tutto quello che i calabresi aspettano da cinquant'anni. Secondo ansa.it

Ponte sullo Stretto, firmato l’accordo di programma: treni ad alta velocità e lavori sull’autostrada tra Sicilia e Calabria - L'intesa stabilisce gli interventi tecnici e finanziari necessari per garantire la funzionalità del collegamento tra le due coste È ... Si legge su milanofinanza.it