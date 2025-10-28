Un pomeriggio da paura | letture e laboratorio di Halloween in biblioteca
FASANO – In occasione di Halloween, la Biblioteca di Comunità “I portici” di Fasano invita grandi e piccini a trascorrere insieme “Un pomeriggio da paura”, un appuntamento speciale dedicato alle storie da brividi e alla fantasia.L’iniziativa si terrà venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
GattiHalloween - Venerdì 31 ottobre dalle 16 Non perdetevi la festa più spaventosa e divertente dell'anno a Gattinara! Un pomeriggio di festa tra maschere, truccabimbi, merende spaventose e spettacoli "da paura!" In piazza Italia - facebook.com Vai su Facebook
Halloween 2025: un pomeriggio da paura a Largo Padre Leonardo Bello, Quarto Miglio (Roma). https://quartomiglio.rm.it/2025/10/halloween-2025… #roma #halloween #prolocoquartomiglio #prossimamente - X Vai su X
'Halloween a Casa Niccolini' storie da brividi e laboratorio creativo per piccoli ascoltatori coraggiosi - Un pomeriggio di letture da paura, per bambini dai 4 ai 10 anni, per aspettare in compagnia la festa più spaventosa dell'anno. Lo riporta cronacacomune.it
Ad Allumiere “Racconti da paura” in biblioteca: letture, laboratori e uno spazio dedicato allo studio - fi gratuita, silenzio, confort e una ricca offerta di libri anche universitari ... Da civonline.it
“Libretto o scherzetto ?”: letture mostruose in biblioteca per Halloween - Il Centro Culturale Polivalente di Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli. Come scrive riminitoday.it