Un pomeriggio da paura | letture e laboratorio di Halloween in biblioteca

FASANO – In occasione di Halloween, la Biblioteca di Comunità “I portici” di Fasano invita grandi e piccini a trascorrere insieme “Un pomeriggio da paura”, un appuntamento speciale dedicato alle storie da brividi e alla fantasia.L’iniziativa si terrà venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

