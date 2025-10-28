Un parco avventura da brividi Halloween al pineto di Marina di Pisa

Un Halloween nel bosco: avventura, divertimento, maschere e tesori nascosti domenica 2 Novembre al Pineto di Marina di Pisa.Il programmaCaccia al tesoro da brividi in famiglia (dalle 11:00 alle 16:00, prenotazione obbligatoria, età consigliata 4-10 anni)*costo 8 euro, 14 euro in totale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

