Un padre collaboratore di giustizia | Donatella Mercoledisanto del GF racconta chi era

Donatella Mercoledisanto, concorrente del Grande Fratello 2025, ha condiviso in diretta alcuni momenti difficili della sua infanzia a Bari, raccontando il rapporto conflittuale con il padre, un uomo con problemi legali e di dipendenze, collaboratore di giustizia. L'uomo è morto all'età di 44 anni, quando Donatella ne aveva 18, quindi probabilmente intorno al 1999. All'epoca lei era sposata da un mese con Andrea, conosciuto a 15 anni. In studio era presente la moglie dell'uomo, Mimma, che è anche la giovane mamma di Donatella e delle sue sorelle. Tra dispiaceri e sofferenze, Donatella ha raccontato la sua difficile infanzia e il rapporto col padre #GrandeFratello

