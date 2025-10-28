Un oggetto extraterrestre colpirà la Terra domani Chissà cosa potrebbe accadere | cosa c’è di vero sull’arrivo dell’asteroide misterioso

Un misterioso oggetto spaziale denominato 3IATLAS si sta avvicinando alla Terra e, secondo i calcoli degli astronomi, potrebbe transitare nelle vicinanze del nostro pianeta il 29 ottobre. Inizialmente classificato come una cometa, l’oggetto ha mostrato caratteristiche insolite, tra cui una cosiddetta “anti-coda”, ovvero un flusso di particelle diretto verso il Sole. Le ultime osservazioni del Nordic Optical Telescope alle Canarie hanno rilevato che tale fenomeno è recentemente scomparso, alimentando nuove ipotesi sulla sua natura. Il fisico teorico di Harvard Avi Loeb sostiene che 3IATLAS potrebbe non essere un corpo celeste naturale, ma un “manufatto extraterrestre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un oggetto extraterrestre colpirà la Terra domani. Chissà cosa potrebbe accadere”: cosa c’è di vero sull’arrivo dell’asteroide misterioso

