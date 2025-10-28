Un nuovo primario di urologia all' ospedale di Borgomanero
Dal 1° novembre il dottor Alessandro Delsignore assumerà l’incarico di direttore della struttura complessa di urologia dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dell’Asl Novara.Originario di Novara, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione professionale presso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
- Un nuovo primario a Trecenta - E' arrivata la nomina. #ulss5polesana #ospedaleditrecenta #sanità - facebook.com Vai su Facebook
Ibrahimovic pone l'obiettivo primario per il nuovo Milan E parla del rapporto con Allegri #Ibrahimovic #Allegri #Milan #DAZN - X Vai su X
Pronto Soccorso, Tamara Mariani nuovo primario all'ospedale Murri di Fermo. La nomina dopo selezione pubblica - La nomina dopo la selezione pubblica, indetta dall'Ast Fermo, per l'individuazione del ... Lo riporta msn.com
Pronto soccorso dell'ospedale Murri, cambio al vertice a Fermo: la nuova primaria è Tamara Mariani - FERMO È Tamara Mariani la nuova primaria del pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo. Riporta msn.com