Un nuovo primario di urologia all' ospedale di Borgomanero

Novaratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° novembre il dottor Alessandro Delsignore assumerà l’incarico di direttore della struttura complessa di urologia dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dell’Asl Novara.Originario di Novara, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione professionale presso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

