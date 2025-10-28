Un nuovo ponte sull’Era Più sicuro in caso di piene Migliorato il deflusso
Peccioli, 28 ottobre 2025 – Un taglio del nastro e il fiume non è più una barriera. È stato inaugurato il nuovo attraversamento sull’Era in località Ripassaia, importante collegamento tra l’abitato di Fabbrica e la strada statale 439 Volterrana. L’opera ha migliorato il deflusso delle acque, visto che l’area della sezione idraulica del precedente manufatto era pari a 10,20 metri quadri, passando ora a 40: la portata del deflusso è stata aumentata del 30%. Un “ponte“ che garantisce oggi una maggiore sicurezza in caso di piene, grazie anche al nuovo sistema di allerta automatica con semafori e sbarre, illustrato da Yuri Bagnoli della Domus Impianti, che si attiveranno in caso di emergenza e forti piogge. 🔗 Leggi su Lanazione.it
