AGI - Il Bambino Gesù celebra oggi quarant'anni come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con l’evento “ La Ricerca X la Cura ”, nella sede di San Paolo. Alla cerimonia, dedicata al valore della ricerca traslazionale e alle nuove frontiere della terapia genica, hanno partecipato il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel corso dell’evento è stato naugurato il nuovo Laboratorio di Terapia Genica, finanziato dal Pnrr attraverso il ministero dell’Università e della Ricerca, che consentirà di ridurre tempi e costi nella produzione di terapie personalizzate e di ampliare l’accesso alle cure innovative per le malattie oncologiche, genetiche e immuno-mediate in età pediatrica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un nuovo laboratorio per i 40 anni dell'ospedale Bambino Gesù