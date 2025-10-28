Un negozio che chiude e il mondo che cambia | Dischi e audiocassette quanti ricordi Lasciamo ma è stato un bel cammino

Montecatini Terme, 27 ottobre 2025 - Chiuderanno l’8 dicembre, ma la città sente già la loro mancanza. Ha destato commozione l’annuncio della cessazione di attività del negozio Zanni, all’angolo tra corso Roma e via Gioberti, una vera eccellenza nella vendita dei prodotti legati all’elettronica, agli impianti per la diffusione della musica, e la vendita di dischi e audiocassette. A partire dal 1958, il titolare Pierluigi con la moglie Marina e, in seguito, con i figli Fabrizio e Alberto, hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti i clienti, anche per la loro umanità e simpatia, oltre che per la competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

