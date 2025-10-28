Un negozio che chiude e il mondo che cambia | Dischi e audiocassette quanti ricordi Lasciamo ma è stato un bel cammino

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecatini Terme, 27 ottobre 2025 - Chiuderanno l’8 dicembre, ma la città sente già la loro mancanza. Ha destato commozione l’annuncio della cessazione di attività del negozio Zanni, all’angolo tra corso Roma e via Gioberti, una vera eccellenza nella vendita dei prodotti legati all’elettronica, agli impianti per la diffusione della musica, e la vendita di dischi e audiocassette. A partire dal 1958, il titolare Pierluigi con la moglie Marina e, in seguito, con i figli Fabrizio e Alberto, hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti i clienti, anche per la loro umanità e simpatia, oltre che per la competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un negozio che chiude e il mondo che cambia dischi e audiocassette quanti ricordi lasciamo ma 232 stato un bel cammino

© Lanazione.it - Un negozio che chiude e il mondo che cambia: “Dischi e audiocassette, quanti ricordi. Lasciamo, ma è stato un bel cammino”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Negozio di biancheria chiude a Cannaregio dopo 35 anni, al suo posto souvenir: ma se non cambia merce l'imprenditore bengalese dovrà chiudere - Chiudono i negozi per i residenti, aprono quelli di souvenir, gestiti da stranieri. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Negozio Chiude Mondo Cambia