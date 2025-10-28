Un guizzo di Luany e vince il Brasile Ma a Parma si è vista una buona Italia

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'1-1 di pochi giorni fa con il Giappone, le azzurre sono state sconfitte nell'ultima uscita casalinga del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

un guizzo di luany e vince il brasile ma a parma si 232 vista una buona italia

© Gazzetta.it - Un guizzo di Luany, e vince il Brasile. Ma a Parma si è vista una buona Italia

Altre letture consigliate

Dopo l'1-1 di pochi giorni fa con il Giappone, le azzurre sono state sconfitte nell'ultima uscita casalinga del 2025 - 1 di pochi giorni fa con il Giappone, le azzurre sono state sconfitte nell'ultima uscita casalinga del 2025 ... Come scrive msn.com

guizzo luany vince brasileCalcio femminile, Italia sconfitta 1-0 nel test-match contro il Brasile a Parma: Luany decide la sfida - Nazionale italiana di calcio femminile sconfitta nella seconda amichevole in pochi giorni, dopo l'1- Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Guizzo Luany Vince Brasile