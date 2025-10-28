Un guizzo di Luany e vince il Brasile Ma a Parma si è vista una buona Italia
Dopo l'1-1 di pochi giorni fa con il Giappone, le azzurre sono state sconfitte nell'ultima uscita casalinga del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
