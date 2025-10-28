Un giorno ho iniziato ad avere male al braccio sinistro lo sentivo molto debole e non riuscivo ad alzare una bottiglia Era un’ischemia transitoria La droga? State lontani vi farà crollare tutto | parla Lacerenza

Davide Lacerenza ha patteggiato (4 anni e 8 mesi) e l’entità della pena gli consentirà di chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e gli permetterà “di risocializzarsi ottenendo una misura alternativa alla detenzione”, “ seguendo il percorso rieducativo al Serd dall’abuso di sostanze stupefacenti “. Proprio della sua dipendenza, Lacerenza – indagato nell’ambito dell’indagine sui suoi locali milanesi La Gintoneria e il privé la Malmaison – ha parlato nella sua prima ospitata dopo il patteggiamento, al podcast Gurulandia: “Ho sbagliato, esageravo con quei video. La sostanza ti prende, pensi di poter gestire tutto e invece hai deliri di onnipotenza, e succede quello che vedevate nei video”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un giorno ho iniziato ad avere male al braccio sinistro, lo sentivo molto debole e non riuscivo ad alzare una bottiglia. Era un’ischemia transitoria. La droga? State lontani, vi farà crollare tutto”: parla Lacerenza

