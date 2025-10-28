Un film sul diritto di sognare Su un viaggio verso la libertà | ecco perché andare al cinema a vedere Il sentiero azzurro
Un viaggio verso la libertà. Un sogno che si realizza a dispetto di tutto e di tutti. Non possiamo che fare il tifo per la fuga della protagonista di Il sentiero azzurro. Il film diretto dal regista e sceneggiatore brasiliano Gabriel Mascaro, che ha vinto l’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio della Giuria Ecumenica al Festival del Cinema di Berlino 2025. E di cui vi proponiamo in anteprima esclusiva una clip. La pellicola arriva nei nostri cinema con Officine Ubu il 30 ottobre. Forte di un successo internazionale e della presenza, nel ruolo di co-protagonista, di Rodrigo Santoro. 🔗 Leggi su Amica.it
