Un viaggio verso la libertà. Un sogno che si realizza a dispetto di tutto e di tutti. Non possiamo che fare il tifo per la fuga della protagonista di Il sentiero azzurro. Il film diretto dal regista e sceneggiatore brasiliano Gabriel Mascaro, che ha vinto l’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio della Giuria Ecumenica al Festival del Cinema di Berlino 2025. E di cui vi proponiamo in anteprima esclusiva una clip. La pellicola arriva nei nostri cinema con Officine Ubu il 30 ottobre. Forte di un successo internazionale e della presenza, nel ruolo di co-protagonista, di Rodrigo Santoro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un film sul diritto di sognare. Su un viaggio verso la libertà: ecco perché andare al cinema a vedere "Il sentiero azzurro"