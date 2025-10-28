Un episodio diverso quello del Commissario Montalbano in onda stasera in tv | tutti i segreti di Salvo amato Livia mia

Una riflessione sull’amore, sull’amicizia, sui segreti che tutti custodiamo. E il Montalbano di Luca Zingaretti, per una volta, deve fare i conti non solo con un crimine, ma con le emozioni della persona che ama. Stasera in tv alle 21.30 va in onda su Rai 1 Salvo amato, Livia mia. Prima puntata della 14ma stagione della saga di Il Commissario Montalbano inventata da Andrea Camilleri. L’episodio può essere visto in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. La puntata, che quando è andata in onda la prima volta ha sfiorato il 40% di share e 10 milioni di telespettatori, è tratta da due racconti di Camilleri. 🔗 Leggi su Amica.it

