Un emisfero della Terra si sta oscurando più velocemente dell’altro il motivo è incredibile

Per decenni, i due emisferi della Terra, nonostante le profonde differenze geografiche e climatiche, riflettevano nello spazio pressoché la stessa quantità di luce solare. Oggi questo delicato bilanciamento si sta dissolvendo, e le conseguenze potrebbero alterare profondamente i modelli meteorologici e il clima globale nei prossimi decenni. Un team di ricercatori ha analizzato 24 anni di dati raccolti dalla missione CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) della NASA, lanciata nel 1997, scoprendo che l’emisfero settentrionale sta assorbendo più luce solare rispetto a quello meridionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un emisfero della Terra si sta oscurando più velocemente dell’altro, il motivo è incredibile

