Un curioso frutto di mare migliora memoria e salute del cervello nei test di laboratorio

Un nuovo studio rivela che un composto presente nell’Halocynthia roretzi, un’ascidia marina nota come “ananas di mare”, può invertire l’invecchiamento cerebrale: nei test sugli animali ha stimolato la crescita di nuovi neuroni, ridotto l’infiammazione e migliorato la memoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

